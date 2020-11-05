Контракт Зайцева в НХЛ признан одним из худших

Контракт защитника Никиты Зайцева с клубом НХЛ "Оттава Сенаторз" признан одним из худших в лиге по соотношению цена/качество. В рейтинге договор россиянина значится шестым.

Соглашение рассчитано до 2024 года, а зарплата россиянина составляет 4,5 млн долларов. В "Оттаву" Зайцев перешёл из "Торонто" перед прошлым сезоном. Игрок провёл 58 матчей, набрав 12 (1+11) очков.

Возглавляет рейтинг защитник "Лос-Анджелеса" Дрю Даути. По контракту до 2027 года он получает 11 млн долларов в год.