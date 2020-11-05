Контракт защитника Никиты Зайцева с клубом НХЛ "Оттава Сенаторз" признан одним из худших в лиге по соотношению цена/качество. В рейтинге договор россиянина значится шестым.
Соглашение рассчитано до 2024 года, а зарплата россиянина составляет 4,5 млн долларов. В "Оттаву" Зайцев перешёл из "Торонто" перед прошлым сезоном. Игрок провёл 58 матчей, набрав 12 (1+11) очков.
Возглавляет рейтинг защитник "Лос-Анджелеса" Дрю Даути. По контракту до 2027 года он получает 11 млн долларов в год.
Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...