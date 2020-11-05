Назван доход Макгрегора за карьеру в UFC

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получил от UFC за 12 поединков более 15 млн долларов. Ирландец одержал десять побед и потерпел два поражения, а в 2020 году в третий раз объявил об уходе из единоборств.

По сведениям The Sun, за первые шесть боёв Макгрегор заработал 500 тыс. долларов. В начале карьеры в UFC Конор победил Маркуса Бримейджа, Макса Холлоуэя, Диегу Брандана, Дастина Порье, Денниса Зифера и Чеда Мендеса.

1,5 млн долларов Макгрегор получил за следующие два боя, когда начали продаваться платные трансляции с его участием. Ирландец победил Жозе Алду и проиграл Нейту Диасу.

За реванш с Диасом, в котором была одержана победа, и бой против Эдди Альвареса Макгрегор заработал по 3 млн долларов.

Проигранная схватка с Хабибом Нурмагомедовым принесла Макгрегору около 3 млн долларов, а победа над Дональдом Серроне — 5 млн.