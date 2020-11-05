Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков в разговоре с "Правдой.Ру" отметил, что ЦСКА выйдет на матч Лиги Европы против "Фейеноорда" с полной самоотдачей. Игра состоится в Голландии в четверг и начнётся в 23.00 мск.
По словам Кирьякова, от ЦСКА в Лиге Европы можно ожидать большего, чем ничейные результаты. В первых турах армейцы поделили очки с "Вольфсбергом" и загребским "Динамо".
"У ЦСКА ставка на своих или молодых игроков. Плюс в составе оставили Влашича. Но будут играть на два фронта. Пока две ничьи. Вроде бы ЦСКА не проиграл, но в то же время, конечно, мы ждем большего от армейцев, тем более домашний матч с "Динамо" Загреб. Были все основания для того, чтобы его выиграть", — заявил Кирьяков.
По мнению специалиста, "Фейеноорд" сейчас не показывает хорошего футбола, а перед ЦСКА стоит задача выйти из группы. Сегодняшний матч в Голландии он назвал определяющим.
"У голландцев крепкий клуб. Но в последнее время не блещет результатами, как-то вяло участвует на международной арене, занимая не самые высокие места у себя в чемпионате. Но в то же время всегда опасен. Хорошая для ЦСКА проверка. Если армейцы сегодня победят, они поправят свое положение в Лиге Европы. Задача — выйти из группы. Я думаю, что сегодня, наверное, матч определяющий. Так что ждем долгожданной победы сегодня от армейцев", — заявил Кирьяков.
Кирьяков назвал ЦСКА фаворитом матча. По его мнению, команда должна настраиваться на победу.
"Я не думаю, что ЦСКА на 100 процентов фаворит, но команда, которая имеет больше шансов на победу, учитывая то состояние и положение, в каком сейчас находится "Фейеноорд". Поэтому есть все основания полагать, что армейцы сегодня должны, по крайней мере, биться или настраивать себя на игру, на победу", — подытожил Кирьяков.
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