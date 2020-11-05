Кирьяков: "Фейеноорд" - хорошая проверка для ЦСКА. Определяющий матч"

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков в разговоре с "Правдой.Ру" отметил, что ЦСКА выйдет на матч Лиги Европы против "Фейеноорда" с полной самоотдачей. Игра состоится в Голландии в четверг и начнётся в 23.00 мск.

"От ЦСКА можно ждать большего"

По словам Кирьякова, от ЦСКА в Лиге Европы можно ожидать большего, чем ничейные результаты. В первых турах армейцы поделили очки с "Вольфсбергом" и загребским "Динамо".

"У ЦСКА ставка на своих или молодых игроков. Плюс в составе оставили Влашича. Но будут играть на два фронта. Пока две ничьи. Вроде бы ЦСКА не проиграл, но в то же время, конечно, мы ждем большего от армейцев, тем более домашний матч с "Динамо" Загреб. Были все основания для того, чтобы его выиграть", — заявил Кирьяков.

"Фейеноорд не блещет результатами"

По мнению специалиста, "Фейеноорд" сейчас не показывает хорошего футбола, а перед ЦСКА стоит задача выйти из группы. Сегодняшний матч в Голландии он назвал определяющим.

"У голландцев крепкий клуб. Но в последнее время не блещет результатами, как-то вяло участвует на международной арене, занимая не самые высокие места у себя в чемпионате. Но в то же время всегда опасен. Хорошая для ЦСКА проверка. Если армейцы сегодня победят, они поправят свое положение в Лиге Европы. Задача — выйти из группы. Я думаю, что сегодня, наверное, матч определяющий. Так что ждем долгожданной победы сегодня от армейцев", — заявил Кирьяков.

"У ЦСКА больше шансов на победу"

Кирьяков назвал ЦСКА фаворитом матча. По его мнению, команда должна настраиваться на победу.