Румынский тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу может получить наказание от УЕФА за высказывания по поводу работы арбитров во время матча третьего тура Лиги чемпионов против "Барселоны". После игры 75-летний специалист раскритиковал работу видеоассистентов рефери (ВАР), при помощи которых арбитр поставил пенальти в ворота украинской команды.
"Мы начали не лучшим образом. Совершили тот фол, позволив приблизиться к штрафной. Когда речь идет о Месси, то его очень трудно блокировать. Хотя, как мне сказали мои помощники, пенальти не совсем справедливый", — заявил Луческу на пресс-конференции.
По информации Sport. es, эти слова Луческу могут привести к дисквалификации на один матч Лиги чемпионов. 24 ноября киевляне примут на своём поле "Барселону".
Украинская команда в первых трёх матчах набрала одно очко. Киевляне идут третьими в турнирной таблице.
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