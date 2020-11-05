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Луческу могут дисквалифицировать на один матч Лиги чемпионов

Румынский тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу может получить наказание от УЕФА за высказывания по поводу работы арбитров во время матча третьего тура Лиги чемпионов против "Барселоны". После игры 75-летний специалист раскритиковал работу видеоассистентов рефери (ВАР), при помощи которых арбитр поставил пенальти в ворота украинской команды.

Луческу могут дисквалифицировать на один матч Лиги чемпионов

"Мы начали не лучшим образом. Совершили тот фол, позволив приблизиться к штрафной. Когда речь идет о Месси, то его очень трудно блокировать. Хотя, как мне сказали мои помощники, пенальти не совсем справедливый", — заявил Луческу на пресс-конференции.

По информации Sport. es, эти слова Луческу могут привести к дисквалификации на один матч Лиги чемпионов. 24 ноября киевляне примут на своём поле "Барселону".

Украинская команда в первых трёх матчах набрала одно очко. Киевляне идут третьими в турнирной таблице.

  1. "Барселона" — 9 очков.
  2. "Ювентус" — 6 очков.
  3. "Динамо" — 1 очко.
  4. "Ференцварош" — 1 очко.
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