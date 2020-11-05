Нурмагомедов оставил философский пост в Instagram

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в Instagram оставил сообщение об умении не говорить лишнего. Для этого он использовал выражение из книги толкователя Корана Ибн аль-Каййима.

"Нет на земле ничего такого, что больше нуждалось бы в долгом заточении, чем язык (слова не мои)", — написал Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов попал в скандал вокруг слов президента Франции Эммануэля Макрона об "исламских террористах". В Instagram он оставил пост, в котором назвал политика "тварью" и высказался по поводу терактов в Европе.