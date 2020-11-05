Леброн Джеймс высказал недовольство процессом выборов в США

Баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс выразил недовольство организацией процесса выборов президента США. Он отреагировал на сообщение в Twitter, где показано, как женщина из Нью-Йорка не смогла зайти на участок для голосования.

Девушка пришла за несколько минут до закрытия участка, отстояла очередь, после чего её не пустили внутрь полицейские.

"Вы видите, что происходит?" - написал Джеймс.

Y’all see the setup right???!!! 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ https://t.co/CdcvjHlwGH — LeBron James (@KingJames) November 3, 2020

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Итоги противостояния Джо Байдена и Дональда Трампа пока не подведены, продолжается подсчёт голосов. Ни один из политиков не признал победу своего соперника, заявив о фальсификациях в некоторых штатах.

На следующий день после выборов во многих городах возникли акции протеста и беспорядки. В них участвуют сторонники и Трампа, и Байдена.