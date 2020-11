Баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс выразил недовольство организацией процесса выборов президента США. Он отреагировал на сообщение в Twitter, где показано, как женщина из Нью-Йорка не смогла зайти на участок для голосования.

Девушка пришла за несколько минут до закрытия участка, отстояла очередь, после чего её не пустили внутрь полицейские.

Y’all see the setup right???!!! 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ https://t.co/CdcvjHlwGH