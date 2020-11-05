Российский спортсмен дал показания в CAS из Танзании

В Спортивном арбитражном суде (CAS) в закрытом режиме продолжается рассмотрение дела WADA против РУСАДА. В понедельник при помощи видеосвязи по этому делу выступили три российских спортсмена.

Как сообщает ТАСС, один из них связался с судом, находясь в Танзании. Имя спортсмена не называется, но уточняется, что в африканской стране он занимается миссионерством.

Связь со спортсменом была прерывистой — в Танзании после выборов президента возникли беспорядки. Власти страны периодически ограничивают доступ к Интернету.

Рассмотрение дела о санкциях WADA против России должно завершиться сегодня. Вынесение решения судом не регламентировано, поэтому может затянуться на несколько месяцев.

В декабре 2019 года WADA ввело санкции против РУСАДА, в результате чего Россия может лишиться права выступать под собственным флагом на крупных соревнованиях на четыре года. Российская сторона не согласилась с санкциями и оспаривает их в CAS.