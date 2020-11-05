Нападающий "СКА-Хабаровск" принёс извинения за удар локтем Йевтича

Нападающий "СКА-Хабаровск" Владислав Брагин обратился к болельщикам с извинениям за грубую игру против хавбека "Рубина" Дарко Йевтича. Инцидент произошёл во время матча команд в Кубке России.

Брагин нанёс удар локтем Йевтичу. Через некоторое время футболист "Рубина" потерял сознание. Швейцарца унесли с поля на носилках, в больнице ему диагностировали перелом носа и тяжёлое сотрясение мозга.

😱 Видео жуткой травмы хавбека "Рубина" в матче Кубка России. 🛑 Брагин локтем разбил сопернику лицо. Йевтич потерял сознание и не смог покинуть поле самостоятельно. Игрок "СКА-Хабаровск" получил за удар только жёлтую карточку. pic.twitter.com/MtnLnk3KKu — sportсlan. ru (@SportklanRu) November 4, 2020

Брагин отметил, что задел Йевтича случайно. Игрок "СКА-Хабаровск" связался с соперником и принёс ему личные извинения.