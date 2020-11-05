Нападающий "СКА-Хабаровск" Владислав Брагин обратился к болельщикам с извинениям за грубую игру против хавбека "Рубина" Дарко Йевтича. Инцидент произошёл во время матча команд в Кубке России.
Брагин нанёс удар локтем Йевтичу. Через некоторое время футболист "Рубина" потерял сознание. Швейцарца унесли с поля на носилках, в больнице ему диагностировали перелом носа и тяжёлое сотрясение мозга.
😱 Видео жуткой травмы хавбека "Рубина" в матче Кубка России.
🛑 Брагин локтем разбил сопернику лицо. Йевтич потерял сознание и не смог покинуть поле самостоятельно. Игрок "СКА-Хабаровск" получил за удар только жёлтую карточку. pic.twitter.com/MtnLnk3KKu— sportсlan. ru (@SportklanRu) November 4, 2020
Брагин отметил, что задел Йевтича случайно. Игрок "СКА-Хабаровск" связался с соперником и принёс ему личные извинения.
"Это произошло совершенно случайно. Это футбол, и, я думаю, от этого никто не застрахован — любое столкновение может привести к подобному", — приводит пресс-служба "СКА-Хабаровск" слова Брагина.
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