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Нападающий "СКА-Хабаровск" принёс извинения за удар локтем Йевтича

Нападающий "СКА-Хабаровск" Владислав Брагин обратился к болельщикам с извинениям за грубую игру против хавбека "Рубина" Дарко Йевтича. Инцидент произошёл во время матча команд в Кубке России.

Нападающий "СКА-Хабаровск" принёс извинения за удар локтем Йевтича

Брагин нанёс удар локтем Йевтичу. Через некоторое время футболист "Рубина" потерял сознание. Швейцарца унесли с поля на носилках, в больнице ему диагностировали перелом носа и тяжёлое сотрясение мозга.

Брагин отметил, что задел Йевтича случайно. Игрок "СКА-Хабаровск" связался с соперником и принёс ему личные извинения.

"Это произошло совершенно случайно. Это футбол, и, я думаю, от этого никто не застрахован — любое столкновение может привести к подобному", — приводит пресс-служба "СКА-Хабаровск" слова Брагина.

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