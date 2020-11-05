Врачи рассказали о состоянии Марадоны после операции

Лечащий врач легендарного форварда сборной Аргентины Диего Марадоны сообщил, что его пациент находится в хорошем состоянии после операции. Бывший футболист пришёл в сознание и заговорил, сообщает Sky Sports.

Ранее Марадоне была проведена операция после обнаружения субдуральной гематомы. По словам врача, никаких осложнений во время оперативного вмешательства не возникло. Также отмечается, что процесс восстановления проходит по плану.

Кроме кровоизлияния, у Марадоны была диагностирована депрессия. Психотерапевты связали такое состояние экс-футболиста с его юбилеем — 30 октября аргентинцу исполнилось 60 лет. Вместе с тем, после операции психологическое состояние Диего улучшилось — подавленное настроение закончилось, а он начал шутить с окружающими.