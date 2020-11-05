Удивлённый Милонов отреагировал на просьбу дать Хабибу Героя России

Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил просьбу присвоить бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. Ранее с предложением к президенту России Владимиру Путину обратился депутат от Дагестана Гаджимурад Омаров.

"Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотреть возможность присвоения Хабибу Абдулманаповичу Нурмагомедову звания Героя Российской Федерации. Уверен, большинство граждан Российской Федерации поддержат данную инициативу", — говорится в обращении Омарова.

Милонов с удивлением отреагировал на инициативу своего коллеги. По его словам, у Хабиба есть все регалии, которые положены "участникам подобного рода соревнований".

"С каких это? Он отличный парень. Хорошо сражается. Я не хочу обидеть никого, но я бы не давал Героя России ему", — приводит "Вечерняя Москва" слова Милонова.

Нурмагомедов ранее провёл третью защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе, победив американца Джастина Гэтжи. После боя он объявил о завершении карьеры, а организация поставила россиянина на первое место своего рейтинга вне зависимости от весовой категории.

Спортсмены среди Героев России

Ранее звание Героя России получили всего три спортсмена.