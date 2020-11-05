Губерниев встал на колено перед Загитовой

Комментатор Дмитрий Губерниев во время юбилейного эфира "Матч ТВ" встал на колено перед фигуристкой Алиной Загитовой. Телеканал в честь своего пятилетия вручал премии лучшим спортсменам, а олимпийская чемпионка была признана самой популярной.

Губерниев вручил награду Загитовой, после чего задал ей несколько неудобных вопросов.

"Мне кажется, вы хотели задеть мою душу", — сказала Загитова.

После этого девушка отметила, что может общаться с журналистами не на все темы. Губерниев извинился и встал перед Загитовой на колено.

"Я на вас вообще не обиделась. Вставайте!" — заявила Алина. "Нет! Я у ваших ног", — ответил Губерниев, после чего трансляция прервалась на рекламу.