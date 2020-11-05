Комментатор Дмитрий Губерниев во время юбилейного эфира "Матч ТВ" встал на колено перед фигуристкой Алиной Загитовой. Телеканал в честь своего пятилетия вручал премии лучшим спортсменам, а олимпийская чемпионка была признана самой популярной.
Губерниев вручил награду Загитовой, после чего задал ей несколько неудобных вопросов.
"Мне кажется, вы хотели задеть мою душу", — сказала Загитова.
После этого девушка отметила, что может общаться с журналистами не на все темы. Губерниев извинился и встал перед Загитовой на колено.
"Я на вас вообще не обиделась. Вставайте!" — заявила Алина.
"Нет! Я у ваших ног", — ответил Губерниев, после чего трансляция прервалась на рекламу.
Губерниев встал на колени перед Загитовой в прямом эфире🤪 pic.twitter.com/T218h61lrU— Зеленый свитер (@optaluna) November 5, 2020
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