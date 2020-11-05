Красивый гол Сулейманова признан одним из лучших в Лиге чемпионов

Эксперты УЕФА назвали претендентов на лучший гол третьего тура Лиги чемпионов. Среди четырёх номинантов оказался полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, который в среду отправил мяч в ворота "Севильи" красивым ударом со штрафного.

"Краснодар" после гола Сулейманова забил ещё один — с пенальти отличился Макрус Берг. "Севилья" весь второй тайм играла в меньшинстве, но смогла совершить "камбэк" — 3:2 в пользу испанцев.

Кроме россиянина, на гол недели претендуют ещё три игрока: