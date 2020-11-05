Эксперты УЕФА назвали претендентов на лучший гол третьего тура Лиги чемпионов. Среди четырёх номинантов оказался полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, который в среду отправил мяч в ворота "Севильи" красивым ударом со штрафного.
😍 Шапи. Штрафной. Красота!📺 Смотрите Лигу чемпионов в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/UTCUNL237r— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 4, 2020
"Краснодар" после гола Сулейманова забил ещё один — с пенальти отличился Макрус Берг. "Севилья" весь второй тайм играла в меньшинстве, но смогла совершить "камбэк" — 3:2 в пользу испанцев.
Кроме россиянина, на гол недели претендуют ещё три игрока:
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