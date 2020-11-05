Жеребьёвка 1/8 финала Кубка России состоится в ноябре

"СКА-Хабаровск" стал последним участником 1/8 финала Кубка России. Команда обыграл на своём поле "Рубин" и победила в своей группе элитного раунда.

Таким образом, участие в 1/8 финала Кубка России примут 14 команд Российской премьер-лиги (РПЛ) и два клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Участники 1/8 финала Кубка России

"Зенит" (Санкт-Петербург).

"Локомотив" (Москва).

"Краснодар".

ЦСКА (Москва).

"Динамо" (Москва).

"Ростов".

"Урал" (Екатеринбург).

"Спартак" (Москва).

"Арсенал" (Тула).

"Уфа".

"Химки".

"Ахмат" (Грозный).

"Крылья Советов" (Самара).

"Сочи".

"Тамбов".

"СКА-Хабаровск".

Расписание плей-офф Кубка России

Жеребьёвка 1/8 финала должна состояться не позднее 11 ноября. РФС сообщит о дате мероприятия дополнительно.

Во время жеребьёвки нет никаких ограничений, она будет "слепой". Матчи плей-офф Кубка России состоятся в 2021 году.

1/8 финала — 20-21 февраля.

1/4 финала — 2-3 марта.

1/2 финала — 21-22 апреля.

Финал — 12 мая.

Победитель турнира получит путёвку в групповой этап Лиги Европы-2021/22.