"СКА-Хабаровск" стал последним участником 1/8 финала Кубка России. Команда обыграл на своём поле "Рубин" и победила в своей группе элитного раунда.
Таким образом, участие в 1/8 финала Кубка России примут 14 команд Российской премьер-лиги (РПЛ) и два клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Жеребьёвка 1/8 финала должна состояться не позднее 11 ноября. РФС сообщит о дате мероприятия дополнительно.
Во время жеребьёвки нет никаких ограничений, она будет "слепой". Матчи плей-офф Кубка России состоятся в 2021 году.
Победитель турнира получит путёвку в групповой этап Лиги Европы-2021/22.
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