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Жеребьёвка 1/8 финала Кубка России состоится в ноябре

"СКА-Хабаровск" стал последним участником 1/8 финала Кубка России. Команда обыграл на своём поле "Рубин" и победила в своей группе элитного раунда.

Жеребьёвка 1/8 финала Кубка России состоится в ноябре

Таким образом, участие в 1/8 финала Кубка России примут 14 команд Российской премьер-лиги (РПЛ) и два клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Участники 1/8 финала Кубка России

  • "Зенит" (Санкт-Петербург).
  • "Локомотив" (Москва).
  • "Краснодар".
  • ЦСКА (Москва).
  • "Динамо" (Москва).
  • "Ростов".
  • "Урал" (Екатеринбург).
  • "Спартак" (Москва).
  • "Арсенал" (Тула).
  • "Уфа".
  • "Химки".
  • "Ахмат" (Грозный).
  • "Крылья Советов" (Самара).
  • "Сочи".
  • "Тамбов".
  • "СКА-Хабаровск".

Расписание плей-офф Кубка России

Жеребьёвка 1/8 финала должна состояться не позднее 11 ноября. РФС сообщит о дате мероприятия дополнительно.

Во время жеребьёвки нет никаких ограничений, она будет "слепой". Матчи плей-офф Кубка России состоятся в 2021 году.

  • 1/8 финала — 20-21 февраля.
  • 1/4 финала — 2-3 марта.
  • 1/2 финала — 21-22 апреля.
  • Финал — 12 мая.

Победитель турнира получит путёвку в групповой этап Лиги Европы-2021/22.

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