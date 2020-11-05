Названа сумма, за которую "Локомотив" обязан продать Антона Миранчука

Российские СМИ назвали сумму отступных, которая прописана в новом контракте Антона Миранчука с "Локомотивом". Железнодорожники подписали договор с футболистом до лета 2024 года.

По сведениям "СЭ" и "РБ-Спорт", сумма отступных составляет 20 млн евро. Если один из клубов сделает предложение "Локомотиву" такого размера, клуб будет обязан продать игрока в случае его согласия.

Ранее "Локо" продал Алексея Миранчука, брата Антона, за 14,5 млн евро в "Аталанту".

Антон Миранчук

Антон, как и Алексей, является воспитанником "Локомотива". В составе команды он провёл 119 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 16 передач. Игрок стал чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка, а также выиграл один Суперкубок.

У Миранчука есть опыт выступления в зарубежном чемпионате. В 2016 году он играл в аренде за эстонскую "Левадию".Там в 35 матчах забил 15 мячей.

С октября 2017 года Антон Миранчук привлекается в сборную России. В 16 матчах полузащитник забил три мяча.