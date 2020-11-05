Врач Марадоны рассказал о его состоянии после операции

Аргентинский футболист Диего Армандо Марадона благополучно восстановился после операции из-за ушиба головного мозга.
Об этом в среду рассказал его личный врач Леопольдо Луке на импровизированной пресс-конференции в клинике Оливос в Буэнос-Айресе, куда был госпитализирован Марадона.
"У Марадоны нет неврологических последствий. Выздоровление очень хорошее. «Ты стал чемпионом», - сказал он мне. Сейчас он находится под контролем в интенсивной терапии, и семья заботится о нем".
Отвечая на вопрос болельщиков, обеспокоенных состоянием своего кумира, Луке отметил:
"24 или 48 часов после хирургического вмешательства - те периоды, в которых возникают осложнения, но этого не произошло. И это здорово".
По его словам, Марадона бодрствует, он в порядке, шутит, и у него не будет осложнений.
"Выздоровление Диего поражает нас", - заявил Луке.
El médico de cabecera de Diego Armando Maradona brindó el parte de salud del diez. Leopoldo Luque informó que "Diego viene respondiendo bien" y que la mayoría de las complicaciones se pueden dar durante las primeras 24 horas. pic.twitter.com/npdxbiKABO— Televisión Pública (@TV_Publica) November 4, 2020
Напомним, операция легендарному футболисту была сделана во вторник, 3 ноября.
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