Врач Марадоны рассказал о его состоянии после операции

Аргентинский футболист Диего Армандо Марадона благополучно восстановился после операции из-за ушиба головного мозга.

Об этом в среду рассказал его личный врач Леопольдо Луке на импровизированной пресс-конференции в клинике Оливос в Буэнос-Айресе, куда был госпитализирован Марадона.

"У Марадоны нет неврологических последствий. Выздоровление очень хорошее. «Ты стал чемпионом», - сказал он мне. Сейчас он находится под контролем в интенсивной терапии, и семья заботится о нем".

Отвечая на вопрос болельщиков, обеспокоенных состоянием своего кумира, Луке отметил:

"24 или 48 часов после хирургического вмешательства - те периоды, в которых возникают осложнения, но этого не произошло. И это здорово".

По его словам, Марадона бодрствует, он в порядке, шутит, и у него не будет осложнений.

"Выздоровление Диего поражает нас", - заявил Луке.

El médico de cabecera de Diego Armando Maradona brindó el parte de salud del diez. Leopoldo Luque informó que "Diego viene respondiendo bien" y que la mayoría de las complicaciones se pueden dar durante las primeras 24 horas. pic.twitter.com/npdxbiKABO — Televisión Pública (@TV_Publica) November 4, 2020

Напомним, операция легендарному футболисту была сделана во вторник, 3 ноября.