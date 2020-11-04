Команды НХЛ задумались об отмене сезона-2021. Руководство против

Руководству НХЛ придётся принимать сложное решение относительно сезона 2021 года. Владельцы некоторых клубов открыто выступили за отмену сезона — играть при пустых трибунах не нравится никому.

По данным портала ESPN, причина заключается в финансах: пустые трибуны не дают получать привычные объёмы прибыли. Однако, по словам комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, отмена сезона — не самый лучший вариант. В долгосрочной перспективе такое решение может привести к огромным проблемам, уверен Беттмэн.

"Так что можно с уверенностью сказать, что в следующем сезоне будет какая-то версия НХЛ, хотя она будет выглядеть иначе, чем мы привыкли", — подытожил эксперт.

Напомним, прошлый сезон был остановлен в марте из-за пандемии, а снова выйти на лёд хоккеисты смогли лишь в августе. К счастью, удалось всё-таки разыграть Кубок Стэнли — он достался "Тампа Бэй".