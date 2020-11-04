Роналду обвинили в неуважении к итальянцам

В очередном скандале оказался замешан кумир миллионов, футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду. На этот раз звезду футбола обвинили в неуважении к Италии и её языку.

С обвинениями выступил бывший футболист туринского "Ювентуса" Паскуале Бруно. По словам Бруно, Роналду провёл в Италии уже несколько лет, но так и не показал стремления стать именно частью коллектива, а не "суперзвездой на зарплате".

"Он в Италии уже два года, но всё ещё не научился говорить на нашем языке. Пользуется испанским, чтобы выразить себя. Он не уважает ни своих партнеров по команде, ни итальянцев", — рассказал Бруно изданию "Calciomercato".

Напомним, что трансфер Роналду обошёлся "Ювентусу" в астрономические 100 млн евро, при этом зарплата футболиста составляет 31 млн евро за год. Столь "лакомые" условия руководству клуба можно будет пересмотреть лишь летом 2022 года — именно тогда закончится контакт.