Цунода заменит Квята в "AlphaTauri"?

Слухи о том, что по итогам сезона 2020 выступающий откровенно неуверенно Даниил Квят будет заменён на японца Юки Цуноду, всё больше походят на правду. 4 ноября японец сядет за руль болида "AlphaTauri" для тестов на трассе Имолы.

Пресс-служба команды уже опубликовала фотографии Цуноды за рулём, отметив что гонщик получил специально подогнанное сиденье. Также поделился эмоциями и сам Цунода.

"Меня зовут Юки Цунода, мне 20, и я выступаю в "Формуле 2" за "Carlin". Я участник молодёжной программы "Red Bull". Я приехал на базу "AlphaTauri", чтобы подготовить сиденье для "Формулы 1", — написал пилот в социальных сетях.

Интересно, что разговоры о замене Квята на Цуноду проходят на фоне ухода компании "Honda" как поставщика двигателей из чемпионата уже в 2022 году. А коллектив "AlphaTauri" — "дочерняя" команда "Red Bull", в которой как раз проектируют машины под моторы "Honda".

Удастся ли на таком фоне всё же продвинуть Цуноду в чемпионат — пока неясно.