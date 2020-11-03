"Динамо" попросило семь матчей дисквалификации для Тетрашвили

Московское "Динамо" обратилось в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой дать максимальное наказание защитнику "Тамбова" Гурмау Тетрашивли. Футболист во время матча 13-го тура РПЛ наступил на ногу полузащитнику бело-голубых Себастьяну Шиманьски, когда тот лежал на газоне.

Арбитр встречи показал Тетрашвили красную карточку. Он пропустит как минимум один матч, но в "Динамо" уверены, что футболист заслужил более серьёзное наказание.

"С учетом преднамеренности действий футболиста, его словесных оскорблений и отсутствием извинений перед Себастьяном Шиманьски", — сообщает "СЭ".

"Динамо" выиграло матч со счётом 2:1. Команда набрала 23 очка и вышла на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.