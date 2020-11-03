Московское "Динамо" обратилось в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой дать максимальное наказание защитнику "Тамбова" Гурмау Тетрашивли. Футболист во время матча 13-го тура РПЛ наступил на ногу полузащитнику бело-голубых Себастьяну Шиманьски, когда тот лежал на газоне.
Арбитр встречи показал Тетрашвили красную карточку. Он пропустит как минимум один матч, но в "Динамо" уверены, что футболист заслужил более серьёзное наказание.
"С учетом преднамеренности действий футболиста, его словесных оскорблений и отсутствием извинений перед Себастьяном Шиманьски", — сообщает "СЭ".
"Динамо" выиграло матч со счётом 2:1. Команда набрала 23 очка и вышла на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.
Ужасный поступок от Тетрашвили 🙆♂️
Просто ЗАЧЕМ?!?! 🤦♂️https://t.co/R6k9KdLqql pic.twitter.com/RrG6TtFccW— Матч ТВ (@MatchTV) November 1, 2020
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...