Реванш Поветкина и Уайта перенесен из-за коронавируса у россиянина

Промоутер Александр Рябинский сообщил об отмене реванша Александра Поветкина и Диллиана Уайта. Боксёры должны были выйти в ринг 21 ноября в столице Великобритании.

По словам Рябинского, россиянин заразился коронавирусом. Поветкин сейчас находится под наблюдением врачей. Состояние боксёра рассматривается как удовлетворительное.

Российский промоутер отметил, что Поветкин не вернётся в ринг в 2020 году.

"Мы будем переносить поединок. Смотря правде в глаза, мы вернёмся в 2021 году с реваншем. Болезнь протекает умеренно, не скажу, что бессимптомно, но ничего страшного", — приводит "Чемпионат" слова Рябинского.

Уайт и Поветкин провели бой в августе 2020 года. Россиянин победил и выиграл титул временного чемпиона WBC.