Гиггз отстранён от работы со сборной Уэльса из-за нападения на девушку

Валлийский тренер Райан Гиггз не будет работать с национальной командой в ноябре. Федерация футбола Уэльса отстранила специалиста от обязанностей в сборной после сообщений о нападении легенды "МЮ" на его девушку, Кейт Гревилл.

Возглавлять команду в ближайших матчах будет Роберт Пейдж, сообщает пресс-служба валлийской федерации. Сборная Уэльса сыграет против США в товарищеском матче, а также проведёт две игры Лиги наций - против Ирландии и Финляндии.

Гиггза доставили в участок в воскресенье вечером после того, как в полицию обратилась Кейт. В понедельник его отпустили под залог. Свою вину тренер не признал.

Гиггз возглавил сборную Уэльса в январе 2018 года. Под его руководством команда провела 23 матча - 11 побед, четыре ничьи, восемь поражений.