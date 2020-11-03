Гаджиев: "Шансы у "Локомотива" есть, вопрос только - какие?"

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в разговоре с "Правдой.Ру" оценил шансы "Локомотива" в матче третьего тура Лиги чемпионов против "Атлетико". По его словам, у железнодорожников есть шансы на очки в этой игре.

"На мой взгляд, шансы есть всегда. Только какие? Нельзя ведь однозначно говорить, что шансы равны нулю. Шансы есть, просто они у соперников выше — вот в чем дело. Шанс сыграть вничью — это одно дело, шансы выиграть — это другое дело. Шансы в ничью сыграть всегда более высокие. Потому что соперник сильнее. А шансы выиграть не такие большие, но все-таки есть", — заявил Гаджиев.

Специалист отметил, что небольшой срыв в игре "Атлетико" может быть закономерным. Команда, которая отличается стабильной игрой в защите, пропустила шесть голов в первых двух матчах Лиги чемпионов.

"Команда Симеоне в первую очередь отличается всегда хорошей физической готовностью, потому что он очень требовательный. И по этой же причине всегда очень хорошо организована. Команда Симеоне всегда остается командой. Случается все с самыми сильными, с самыми хорошо организованными командами. Порою происходят такие срывы. Это характерно для такой игры как футбол, можно сказать, что даже закономерно", — заявил Гаджиев.

Игра "Локомотив" - "Атлетико" состоится сегодня. Команды выйдут на поле в Москве в 20.55 по московскому времени.