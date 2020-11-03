Олимпийский чемпион Власов вызвал на схватку Исмаилова

Чемпион двух Олимпийских игр по греко-римской борьбе Роман Власов вызвал на бой бойца смешанных единоборств Магомедова Исмаилова. По мнению борца, схватка в партере будет интересна широкой аудитории.

"Мага, давай сделаем шестиминутную схватку с партером… Мне кажется, будет бомба!" — написал Власов в комментариях Instagram Исмаилова.

Исмаилов согласился на предложение Власова и заявил, что готов приехать в любое место.

"Роман, просто дай знать, где ты находишься", — ответил Исмаилов.

Исмаилов в ММА провёл 20 поединков. Он одержал 17 побед, дважды проиграл и один раз свёл бой к ничьей.