"Манчестер Сити" подготовил контракт для Месси

"Манчестер Сити" подготовил контракт для нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Английский клуб может официально вступить в переговоры с игроком за полгода до завершения его договора с каталонцами.

Контракт Месси и "Барсы" истекает в конце июня 2021 года, то есть с 1 января он может подписать предварительный договор с "Манчестер Сити". Англичане хотят воспользоваться проблемами в каталонском клубе, которые возникли из-за выборов президента, сообщает The Telegraph.

Выборы нового руководителя клуба, вероятно, состоятся под Рождество. Из-за этого "Барса" не успеет согласовать новый контракт с Месси. Поэтому в "Манчестер Сити" готовы поспешить и провести переговоры против аргентинца в новогодние праздники.

Месси, который выступает за основную команду "Барселоны" с 2004 года, хотел уйти из клуба летом, но каталонцы не отпустили его.