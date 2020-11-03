"Манчестер Сити" подготовил контракт для нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Английский клуб может официально вступить в переговоры с игроком за полгода до завершения его договора с каталонцами.
Контракт Месси и "Барсы" истекает в конце июня 2021 года, то есть с 1 января он может подписать предварительный договор с "Манчестер Сити". Англичане хотят воспользоваться проблемами в каталонском клубе, которые возникли из-за выборов президента, сообщает The Telegraph.
Выборы нового руководителя клуба, вероятно, состоятся под Рождество. Из-за этого "Барса" не успеет согласовать новый контракт с Месси. Поэтому в "Манчестер Сити" готовы поспешить и провести переговоры против аргентинца в новогодние праздники.
Месси, который выступает за основную команду "Барселоны" с 2004 года, хотел уйти из клуба летом, но каталонцы не отпустили его.
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