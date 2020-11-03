"Кайрат" с Вагнером Лавом впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана

"Кайрат" победил "Ордабасы" в матче казахстанской лиги со счётом 3:1 и завоевал первый за 16 лет чемпионский титул. Отрыв команды от "Астаны" увеличился до 17 очков, чего хватило для досрочной победы.

В сезоне-2020 чемпионат Казахстана пройдёт в усечённом виде. Команды проведут по 20 матчей.

"Кайрат" выиграл путёвку в первый раунд отборочного турнира Лиги чемпионов-2021/22, который состоится летом следующего года. Для команды это третий чемпионский титул в истории — ранее она выигрывала чемпионат в 1992 и 2004 году.

В составе "Кайрата" выступал экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав. Бразилец забил семь мячей на данный момент.