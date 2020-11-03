Дзюба согласен на "недостойную" победу над "Лацио"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба перед матчем третьего тура Лиги чемпионов с "Лацио" отметил, что для его команды важно набрать три очка. Форвард заявил, что согласится, если победу назовут "недостойной".

После матча с "Брюгге" (1:2) Дзюба запомнился болельщиком высказыванием о том, что из Лиги чемпионов нужно вылетать достойно.

"Главное — победить. Мне не нравится, когда говорят, что проигрывают достойно. Лучше выиграть и пусть говорят, что недостойно", — приводит "СЭ" слова Дзюбы.

Игра "Зенит" — "Лацио" запланирована на 4 ноября. Матч в Санкт-Петербурге начнётся в 20.55 по московскому времени. У римлян проблемы с составом — несколько человек подхватили коронавирус, в том числе лучший бомбардир команды Чиро Иммобиле.

"Зенит" после двух туров идёт на последнем месте в группе, не набрав очков. У "Лацио" и "Брюгге" по четыре очка, дортмундская "Боруссия" набрала три.