Лига чемпионов: расписание матчей вторника

Во вторник, 3 ноября, состоятся восемь матчей третьего тура Лиги чемпионов. На поле выйдут команды групп A, B, C и D.

Вынесенными на первый тайм-слот (20.55 мск) матчами станут игры в Москве и Киеве. "Локомотив" примет мадридский "Атлетико", а "Шахтёр" сыграет с гладбахской "Боруссией". Остальные встречи стартуют в 23.00.

Группа А

20.55 "Локомотив" (Россия) — "Атлетико" (Испания).

"Локомотив" (Россия) — "Атлетико" (Испания). 23.00 "Зальцбург" (Австрия) — "Бавария" (Германия).

"Бавария" — 6 очков. "Атлетико" — 3. "Зальцбург" — 1. "Локомотив" — 1.

Группа B

20.55 "Шахтёр" (Украина) — "Боруссия" М (Германия).

"Шахтёр" (Украина) — "Боруссия" М (Германия). 23.00 "Реал" (Испания) — "Интер" (Италия).

"Шахтёр" — 4 очка. "Боруссия" — 2. "Интер" — 2. "Реал" — 1.

Группа С

23.00 "Порту" (Португалия) — "Марсель" (Франция).

"Порту" (Португалия) — "Марсель" (Франция). 23.00 "Манчестер Сити" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция).

"Ман Сити" — 6 очков. "Порту" — 3. "Олимпиакос" — 3. "Марсель" — 0.

Группа D

23.00 "Аталанта" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия).

"Аталанта" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия). 23.00 "Мидтьюлланн" (Дания) — "Аякс" (Голландия).