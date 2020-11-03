Лига чемпионов: расписание матчей вторника
Во вторник, 3 ноября, состоятся восемь матчей третьего тура Лиги чемпионов. На поле выйдут команды групп A, B, C и D.
Вынесенными на первый тайм-слот (20.55 мск) матчами станут игры в Москве и Киеве. "Локомотив" примет мадридский "Атлетико", а "Шахтёр" сыграет с гладбахской "Боруссией". Остальные встречи стартуют в 23.00.
Группа А
- 20.55 "Локомотив" (Россия) — "Атлетико" (Испания).
- 23.00 "Зальцбург" (Австрия) — "Бавария" (Германия).
- "Бавария" — 6 очков.
- "Атлетико" — 3.
- "Зальцбург" — 1.
- "Локомотив" — 1.
Группа B
- 20.55 "Шахтёр" (Украина) — "Боруссия" М (Германия).
- 23.00 "Реал" (Испания) — "Интер" (Италия).
- "Шахтёр" — 4 очка.
- "Боруссия" — 2.
- "Интер" — 2.
- "Реал" — 1.
Группа С
- 23.00 "Порту" (Португалия) — "Марсель" (Франция).
- 23.00 "Манчестер Сити" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция).
- "Ман Сити" — 6 очков.
- "Порту" — 3.
- "Олимпиакос" — 3.
- "Марсель" — 0.
Группа D
- 23.00 "Аталанта" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия).
- 23.00 "Мидтьюлланн" (Дания) — "Аякс" (Голландия).
- "Ливерпуль" — 6 очков.
- "Аталанта" — 4.
- "Аякс" — 1.
- "Мидтьюлланн" — 0.