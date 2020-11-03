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Костровский: "Сложно представить, что Россия в одиночку проведёт Евро"

Заслуженный тренер России по футболу Василий Костровский в разговоре с "Правдой.Ру" оценил вероятность проведения Евро-2020 в России. Ранее Le Parisien сообщила, что УЕФА рассматривает вариант организации всех матчей финального турнира в нашей стране.

Костровский: "Сложно представить, что Россия в одиночку проведёт Евро"

По мнению Костровского, строить планы по организации Евро-2020 в России пока не представляется возможным из-за пандемии коронавируса. Специалист допустил, что турнир может быть отменён вовсе. 

— УЕФА действительно может рассматривать вариант с Россией?

— Информация была до этого, что, скорее всего, из 12 сделают меньше стран, меньше городов. Скорее всего, отпадут те города, где дальние перелеты. В том числе Россия и Санкт-Петербург рассматривались. Говорили, что у нас проводить не будут.

Такой формат всегда, где проводилось в одной, может быть, в двух сопредельных странах, в принципе, ничего нового не несет. Самое главное, чтобы он состоялся — это основной вопрос. Конечно, хотелось бы увидеть и у нас на нашем стадионе интересные матчи чемпионата Европы.

— Может быть Евро-2020 отменён с учётом того, что полностью заполнить трибуны вряд ли будет возможно даже летом?

— Всё возможно. Вы видите, в каком мы мире живем. К сожалению, болезнь не отступает, пандемия, сейчас вторая волна. Все мы должны быть готовы, должны понимать, что самое главное — это здоровье и жизни людей. К сожалению, так происходит. Это не в нашей власти. Поэтому примем так, как оно есть.

— Самой России нужно проведение столь крупного турнира в следующем году?

— Пока в сложившихся обстоятельствах очень сложно представить, что мы возьмем на себя проведение чемпионата Европы. Здесь очень сложно говорить, потому что мы сейчас все зависим от той обстановки, которая сложилась не только у нас в стране, но и во всем мире.

Отмена различных российских соревнований, у школьников продлеваются каникулы и, возможно, опять перейдут на дистанционку… Зрители в ограниченном количестве, либо вообще не допускаются до матча, поэтому очень сложно предположить, чтобы что-то можно было бы провести и без потерь.

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