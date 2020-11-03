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Собчак связала теракт в Вене с постом Хабиба про Макрона

Телеведущая Ксения Собчак высказалась о причинах теракта в столице Австрии. Вечером 2 ноября в Вене люди в светлых комбинезонах открыли стрельбу по прохожим. В результате были убиты три человека.

Собчак связала теракт в Вене с постом Хабиба про Макрона

По словам Собчак, теракты позорят законопослушных мусульман. Стрельбу в Вене и теракты во Франции журналистка назвала происками исламистов, которые действовали с "криками "Аллаху Акбар". Собчак отметила, что каждый должен отстаивать своё представление о мире.

"Мы должны отстаивать наше представление о цивилизации, о мире, иначе этот мир просто разрушат", — написала Собчак.

Собчак обвинила Хабиба

Также телеведущая заявила, что люди, которые призывали "обезобразить" лицо Макрона, должны осознать свою ответственность. Собчак обратилась к бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову, который ранее разместил в Instagram сообщение с реакцией на слова президента Франции о борьбе с "исламистским терроризмом".

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман", — написал Нурмагомедов в пятницу.

"И теперь вопрос к Хабибу и прочим… Вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией?" — написала Собчак.

По мнению Собчак, Нурмагомедов и поддержавшие его спровоцировали исламистов на действия.

"Спровоцировать исламистов-экстремистов устроить кровавый террор оказалось очень легко", — подытожила Собчак.

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