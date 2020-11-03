32-летний голландский футболист Грегори ван дер Вил заявил, что вынужден был приостановить свою карьеру из-за постоянных панических атак. Возникновение психологических проблем игрок связал со своей карьерой.
По словам ван дер Вила, он на протяжении всей карьеры испытывал давление. Эмоциональная усталость привела к тому, что у него возникли панические атаки. В 2019 году он выступал за канадский "Торонто". В один момент голландец решил завязать с футболом.
"Просыпаться каждый день и не знать, что делать, убивало. Я пришел от рутины ежедневных тренировок и еженедельных матчей к отсутствию целей или распорядка", — написал ван дер Вил на своём сайте.
В данный момент футболист живёт в Амстердаме. По мнению игрока, он справился с проблемами и готов к возвращению на поле. Ван дер Вил договорился о контракте со скромным клубом "Ваалвейк", но до конца не уверен, что у него получится снова играть в футбол.
"Независимо от результата я очень благодарен за потрясающую помощь, которую я получаю от всех в "Ваалвейке", — добавил защитник.
Ван дер Вил успешно выступал за "Аякс", с которым выиграл три чемпионства и два Кубка Голландии.
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