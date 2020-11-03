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Грегори ван дер Вил завязал с футболом из-за панических атак

32-летний голландский футболист Грегори ван дер Вил заявил, что вынужден был приостановить свою карьеру из-за постоянных панических атак. Возникновение психологических проблем игрок связал со своей карьерой.

Грегори ван дер Вил завязал с футболом из-за панических атак

По словам ван дер Вила, он на протяжении всей карьеры испытывал давление. Эмоциональная усталость привела к тому, что у него возникли панические атаки. В 2019 году он выступал за канадский "Торонто". В один момент голландец решил завязать с футболом.

"Просыпаться каждый день и не знать, что делать, убивало. Я пришел от рутины ежедневных тренировок и еженедельных матчей к отсутствию целей или распорядка", — написал ван дер Вил на своём сайте.

В данный момент футболист живёт в Амстердаме. По мнению игрока, он справился с проблемами и готов к возвращению на поле. Ван дер Вил договорился о контракте со скромным клубом "Ваалвейк", но до конца не уверен, что у него получится снова играть в футбол.

"Независимо от результата я очень благодарен за потрясающую помощь, которую я получаю от всех в "Ваалвейке", — добавил защитник.

Грегори ван дер Вил

Ван дер Вил успешно выступал за "Аякс", с которым выиграл три чемпионства и два Кубка Голландии.

  • В 2012 году перебрался в "ПСЖ", где завоевал четыре титула, отыграв 132 матча.
  • После этого провёл по сезону в турецком "Фенербахче", итальянском "Кальяри" и "Торонто".
  • В составе сборной Голландии стал вице-чемпионом мира в 2010 году.
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