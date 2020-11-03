УЕФА подтвердил: Евро-2020 может пройти только в России

Футбольный Евро-2020 может пройти по заранее согласованному плану в 12 странах, но рассматривается и вариант проведения всех матчей в одной стране. Так в УЕФА отреагировали на информацию издания Le Parisien о том, что союз планирует организовать чемпионат Европы в России.

"Евро-2020 может пройти как в изначально запланированном варианте, так и в меньшем количестве стран, в том числе в одной", — приводит ТАСС заявление УЕФА.

Удачный опыт ЧМ-2018

Ранее Le Parisien сообщил, что главным претендентом на проведение Евро-2020 является Россия. По сравнению с европейскими странами, в РФ наилучшая ситуация с коронавирусом. В УЕФА не уверенны, что другие государства смогут дать гарантии проведения соревнований.

Кроме того, у России есть удачный опыт проведения крупного турнира — в 2018 году страна приняла чемпионат мира по футболу. Для проведения Евро-2020 могут быть использованы стадионы ЧМ-2018. В одной Москве для организации турнира есть пять подходящих арен.

Закрытие границ — проблема для УЕФА

Также одна из проблем при проведении турнира — закрытие границ между странами Евросоюза. В УЕФА следят за ситуацией и проводят консультации с местными властями.

"Мы сейчас оцениваем ситуацию, очень важно посмотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, как будут осуществляться перелеты между странами и как будут реагировать правительства", — заявляют в УЕФА.

Евро-2020 в России

Матчи чемпионата Европы на данный момент запланированы в Санкт-Петербурге. В городе должны пройти четыре игры.

12 июня. Бельгия — Россия.

16 июня. Финляндия — Россия.

21 июня. Финляндия — Бельгия.

2 июля. Четвертьфинал.

Молодёжный Евро тоже в России?

Ранее Российский футбольный союз (РФС) предложил помощь УЕФА в проведении молодёжного Евро-2021. Россия готова принять матчи одной из групп, от которых ранее отказалась Словения.

Групповой этап турнира должен состояться с 24 по 31 марта. Сборная России ранее гарантировала участие в финальных соревнованиях.