Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
США: Кипр не должен пускать в свои порты российские суда
Глава "Роскосмоса" пригласил Илона Маска в Россию
Гиггз был доставлен в участок из-за нападения на девушку
Врач рассказал, почему Марадона попал в больницу
Рогозин хочет встретиться с Маском, если он приедет в Россию
В России упростили порядок маркировки лекарств
В Карабахе военные Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "Куб"
Чтобы понять, что происходит в Грузии, надо прочитать "Убить дракона"
Эксперт спрогнозировал отношения США и России после выборов

Медведева не выступит в Казани и пропустит чемпионат России

Двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Евгения Медведева не выступит на этапе Кубка России в Казани. Спортсменка не будут подавать заявку на соревнования, сообщает ТАСС с ссылкой на источники в федерации фигурного катания.

Медведева не выступит в Казани и пропустит чемпионат России

Ранее Медведева из-за травм не смогла принять участие в этапах Кубка России в Сызрани, Москве и Сочи. Соревнования в Казани пройдут с 8 по 12 ноября.

Кубок России — отборочный турнир на чемпионат России, который состоится в Челябинске в конце декабря. Фигуристам обязательно необходимо выступить на двух этапах, чтобы претендовать на турнир.

Заключительный пятый этап Кубка России состоится в Москве в декабре. Таким образом, Медведева не сможет отобраться на чемпионат России.

В межсезонье Медведева прекратила сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером. Фигуристка вернулась в группу Этери Тутберидзе, но пока так и не смогла показать выступление болелщикам.

Последние материалы
США: Кипр не должен пускать в свои порты российские суда
Медведева не выступит в Казани и пропустит чемпионат России
Глава "Роскосмоса" пригласил Илона Маска в Россию
Гиггз был доставлен в участок из-за нападения на девушку
Врач рассказал, почему Марадона попал в больницу
Рогозин хочет встретиться с Маском, если он приедет в Россию
В России упростили порядок маркировки лекарств
В Карабахе военные Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "Куб"
Чтобы понять, что происходит в Грузии, надо прочитать "Убить дракона"
Эксперт спрогнозировал отношения США и России после выборов
Популярное
Мир. Новости мира
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию

Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.

"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Зачем Тихановская призвала ЕС к безвизу с Белоруссией
Новости Белоруссии
Зачем Тихановская призвала ЕС к безвизу с Белоруссией
Культура
Умер актёр Александр Немченко
Зарубежный
Британия возмущена: чернокожая модель будет играть английскую королеву
Василий Амирджанов Макрон выслушивает оскорбления и стоит на своем Василий Амирджанов Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер
Комментарии
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Россия — не Европа, а великая цивилизация
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Инверсия магнитных полюсов безопасна
Инверсия магнитных полюсов безопасна
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Простят ли россиянам все кредиты и займы
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Будут ли Социалистические США?
Лукашенко дал Макрону совет по общению с мусульманами
Врачи и эксперты оценили мощь "второй волны" пандемии
Макрон выслушивает оскорбления и стоит на своем
Будут ли Социалистические США?
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников