Медведева не выступит в Казани и пропустит чемпионат России

Двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Евгения Медведева не выступит на этапе Кубка России в Казани. Спортсменка не будут подавать заявку на соревнования, сообщает ТАСС с ссылкой на источники в федерации фигурного катания.

Ранее Медведева из-за травм не смогла принять участие в этапах Кубка России в Сызрани, Москве и Сочи. Соревнования в Казани пройдут с 8 по 12 ноября.

Кубок России — отборочный турнир на чемпионат России, который состоится в Челябинске в конце декабря. Фигуристам обязательно необходимо выступить на двух этапах, чтобы претендовать на турнир.

Заключительный пятый этап Кубка России состоится в Москве в декабре. Таким образом, Медведева не сможет отобраться на чемпионат России.

В межсезонье Медведева прекратила сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером. Фигуристка вернулась в группу Этери Тутберидзе, но пока так и не смогла показать выступление болелщикам.