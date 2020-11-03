Гиггз был доставлен в участок из-за нападения на девушку

Валлийский тренер Райан Гиггз получил обвинение в нападении на свою девушку Кейт Гревилл. Женщина поздно вечером в воскресенье вызвала полицию, после чего легендарный футболист "МЮ" был доставлен участок.

Гиггза допросили по подозрению в нанесении лёгких повреждений. Кейт от медицинской помощи отказалась. Главный тренер сборной Уэльса был выпущен под залог в понедельник утром, сообщает The Sun.

Гиггз возглавил сборную Уэльса в январе 2018 года. Под его руководством команда провела 23 матча — 11 побед, четыре ничьи, восемь поражений. Валлийцы возглавляют свою группу в Лиге наций. В ноябре команда проведёт матчи против Ирландии и Финляндии.