"Арсенал" объявил о назначении Парфёнова главным тренером

"Арсенал" назначил главным тренером команды Дмитрия Парфёнова. Он заменил на этом посту Сергея Подпалого.

"Канониры" в 13 турах чемпионата России набрали 12 очков. Команда идёт в зоне переходных матчей ФНЛ. Руководитель тульского клуба Гурам Аджоев отметил, что Парфёнов выступал за команду ещё в низших дивизионах, а теперь вернулся в клуб.

"Сейчас он горит желанием сделать в Туле сильную команду. Хочу пожелать Дмитрию удачи, и полный вперёд!" — приводит пресс-служба "Арсенала" слова Аджоева.

Ранее Парфёнов работал с тульским "Уралом". Он привёл команду к финалу Кубка России. Вместе с "Тосно" тренер завоевал трофей.