Черчесов объяснил, зачем сборной России матч против Молдавии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему команда согласилась на товарищеский матч с Молдавией. Игра состоится 12 ноября и станет выездной для российской сборной.

На пресс-конференции Черчесов заявил, что игра может дать несколько плюсов в плане рейтинга и помочь тренерскому штабу отработать тактические нюансы.

"Это игра на уровне сборных. Она дает свои плюсы в плане рейтинга. Можно и в тактическом плане отрабатывать какие-то нюансы. Мы не знаем, кто в каком состоянии будет. Есть возможность проверить одного-двух игроков", - приводит "СЭ" слова Черчесова.

После игры с Молдавией сборная России проведёт две игры в Лиге наций.