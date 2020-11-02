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Алексеев: "Санкции WADA - это массовое грубое нарушение прав человека"

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, главный научный сотрудник Института по законодательству и сравнительному правоведению при Правительстве РФ Сергей Алексеев в разговоре с "Правдой.Ру" рассказал о процессе рассмотрения дела WADA против РУСАДА в Спортивном арбитражном суде.

Алексеев: "Санкции WADA - это массовое грубое нарушение прав человека"

По его словам, обвинения в адрес РУСАДА и санкции, которые предлагает WADA, не обоснованы.

"На наш взгляд, здесь происходит явная подмена понятий, потому что WADA выдвигает все санкции на основании того, что лишает Российское антидопинговое агентство статуса, аккредитации, но вместе с тем РУСАДА признано самим WADA недавно в результате двух проверок соответствующим всем критериям Всемирного антидопингового кодекса и, более того, по ряду критериев, в частности, целевому тестированию, российское агентство признано лучшим в мире.

Поэтому явная подмена понятий и вот в результате, отстранения и лишения статуса соответствия РУСАДА WADA выдвигает санкции на четыре года по запрету участия российских атлетов на международных соревнованиях под государственным флагом и проведение в течение четырех лет международных стартов на территории РФ.

Поэтому с учетом опыта, положительного опыта, например, в деле Вилухиной, Зайцевой и Романовой, где и Вилухина, и Зайцева, и Романова, ну, в основном оправданы по аналогичному делу, а также аналогичное дело с 28-ю российскими атлетами в 2018 году тоже было решено CAS в пользу России, поэтому мы надеемся, что и в данном случае суд будет непредвзято, независимо и объективно рассматривать дело против российского спорта, потому что те санкции, которые предлагает WADA, это массовое грубое нарушение прав человека, а именно чистых российских спортсменов", — заявил Алексеев.

"Обидно, что в деле почти нет российских юристов"

Алексеев отметил, что интересы России в этом деле будет представлять швейцарская фирма. По его мнению, отсутствие российских юристов негативно влияет на процесс.

"Швейцарская выбрана фирма Schellenberg, которая та же самая фирма, что проводила представление интересов российских спортсменов по делам, касающимся лишения статуса Олимпийского комитета России накануне Пхенчхана. Швейцарская фирма, но обидно, что почти нет рядом с ними российских спортивных юристов, которые контролировали бы качество их работы, потому что были прецеденты, когда недостаточно досконально эти же юристы вели дела по ряду российских спортсменов", — сказал Алексеев.

"Решение по делу может быть приближено к Олимпийским Играм"

Юрист считает, что вынесение вердикта может затянуться надолго. Дело Алексеев назвал допинговой войной против российского спорта.

"По опыту, например, дела Вилухиной, Зайцевой, Романовой, биатлонисток, полгода после слушаний, полгода выносилось и выдавалось решение, поэтому, возможно, с учетом сложности процесса решение, если это действительно будет полностью процесс рассмотрен со второго по пятое ноября, вынесение решение может быть значительно позже, приближено к Олимпийским играм, если они все-таки состоятся, как это делалось и ранее, чтобы Россия не смогла эффективно обжаловать такое решение, потому что, как и по прошлым решениям по аналогичным делам мы видим, конечно, политизированность, предвзятое отношение к России, так называемую допинговую войну гибридную против российского спорта.

Поэтому надеемся, что вот в этом деле CAS, панель CAS, будет независимо рассматривать и выносить решение, хотя уже решение было перед Пхенчханом по этим всем событиям. Получается, что второй раз уже судится Россия, образно говоря, по тем вопросам, по которым уже санкции были, что тоже неправомерно. И, конечно же, самое здесь не соответствующее праву — это коллективная ответственность в отношении чистых спортсменов. Это незаконно", — подытожил Алексеев.

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