Алексеев: "Санкции WADA - это массовое грубое нарушение прав человека"

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, главный научный сотрудник Института по законодательству и сравнительному правоведению при Правительстве РФ Сергей Алексеев в разговоре с "Правдой.Ру" рассказал о процессе рассмотрения дела WADA против РУСАДА в Спортивном арбитражном суде.

По его словам, обвинения в адрес РУСАДА и санкции, которые предлагает WADA, не обоснованы.

"На наш взгляд, здесь происходит явная подмена понятий, потому что WADA выдвигает все санкции на основании того, что лишает Российское антидопинговое агентство статуса, аккредитации, но вместе с тем РУСАДА признано самим WADA недавно в результате двух проверок соответствующим всем критериям Всемирного антидопингового кодекса и, более того, по ряду критериев, в частности, целевому тестированию, российское агентство признано лучшим в мире. Поэтому явная подмена понятий и вот в результате, отстранения и лишения статуса соответствия РУСАДА WADA выдвигает санкции на четыре года по запрету участия российских атлетов на международных соревнованиях под государственным флагом и проведение в течение четырех лет международных стартов на территории РФ. Поэтому с учетом опыта, положительного опыта, например, в деле Вилухиной, Зайцевой и Романовой, где и Вилухина, и Зайцева, и Романова, ну, в основном оправданы по аналогичному делу, а также аналогичное дело с 28-ю российскими атлетами в 2018 году тоже было решено CAS в пользу России, поэтому мы надеемся, что и в данном случае суд будет непредвзято, независимо и объективно рассматривать дело против российского спорта, потому что те санкции, которые предлагает WADA, это массовое грубое нарушение прав человека, а именно чистых российских спортсменов", — заявил Алексеев.

"Обидно, что в деле почти нет российских юристов"

Алексеев отметил, что интересы России в этом деле будет представлять швейцарская фирма. По его мнению, отсутствие российских юристов негативно влияет на процесс.

"Швейцарская выбрана фирма Schellenberg, которая та же самая фирма, что проводила представление интересов российских спортсменов по делам, касающимся лишения статуса Олимпийского комитета России накануне Пхенчхана. Швейцарская фирма, но обидно, что почти нет рядом с ними российских спортивных юристов, которые контролировали бы качество их работы, потому что были прецеденты, когда недостаточно досконально эти же юристы вели дела по ряду российских спортсменов", — сказал Алексеев.

"Решение по делу может быть приближено к Олимпийским Играм"

Юрист считает, что вынесение вердикта может затянуться надолго. Дело Алексеев назвал допинговой войной против российского спорта.