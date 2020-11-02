Боксёр Иванов избил партнёра по сборной до комы

Боксёр сборной России Никита Иванов устроил драку в поезде, в котором команда возвращалась из Ульяновска. Спортсмен немного выпил и подрался с партнёром по команде Бассиром Мирсиябовым.

34-летний Иванов нанёс Мирсиябову несколько ударов, после чего тот впал в кому. Спортсмена подключили под аппарат ИВЛ. За жизнь Бассира ведут борьбу врачи, а Иванов задержан полицией, сообщает телеграм-канал Baza.

Никита Иванов является членом ФСО "Динамо". В 2013 году он стал чемпионом Европы.