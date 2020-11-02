Сборная России назвала имя капитана на Кубок Карьяла

Форвард СКА Василий Подколзин станет капитаном сборной России на финском этапе Евротура. Команда с 5 по 8 ноября сыграет в Хельсинки против Финляндии, Чехии и Швеции.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) назвала состав команды, что вызвало возмущение у финских журналистов. В составе команды на турнир отправятся игроки молодёжной сборной.

Подколзин в этом сезоне провёл 19 матчей в КХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Хоккеист является бронзовым призёром МЧМ-2019.