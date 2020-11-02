Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может в ноябре вернуться в состав сборной Швеции. Форвард намекнул об этом в Twitter.

Ибрагимович опубликовал фотографию в футболке сборной Швеции и указал на то, что давно не был в составе команды. Последний матч Златан за сборную провёл в 2016 году.

"Давно не виделись", — подписал пост Ибрагимович.

Long time no see pic.twitter.com/1VQR3PMh4s — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 2, 2020

В этом сезоне Ибрагимович провёл семь матчей за "Милан", в которых забил восемь мячей.

В сборной Швеции он отыграл 116 поединков, в которых забил 62 гола.