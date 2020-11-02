Квят покинет "Формулу-1" несмотря на успех в Имоле

Концерн "Ред Булл" принял решение прекратить сотрудничество с российским гонщиком Даниилом Квятом. У команды есть два варианта на место второго пилота "Альфа Таури".

Во-первых, это японец Юки Цуонда, который ждёт получения суперлицензии на сезоне-2021. Во-вторых, это Александр Албон, который сядет за руль "Альфа Таури", если у японцу не выдадут лицензию, сообщает Formula1News.

По сведениям источника, в "Ред Булл" недовольны работой Албона в основной команде, поэтому хотят подписать другого гонщика на следующий сезон.

В любом случае, концерн не рассматривает кандидатуру Квята на одно из место в командах. На выходных россиянин показал лучший результат в сезоне - он финишировал четвёртым на трассе Имола.