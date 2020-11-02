Опубликован состав молодёжной сборной России на ноябрьские матчи

Российский футбольный союз (РФС) назвал состав на матчи молодёжной команды против сборных Венгрии и Словении. Обе игры россияне проведут на выезде в ноябре.

Состав молодёжной сборной России

Вратари

Денис Адамов ("Краснодар").

Александр Максименко ("Спартак").

Иван Ломаев ("Крылья Советов").

Защитники

Никита Калугин ("Сочи").

Павел Маслов ("Спартак").

Алексей Татаев ("Млада Болеслав", Чехия).

Станислав Магкеев ("Локомотив").

Артем Голубев ("Уфа").

Данил Степанов ("Ротор").

Данил Круговой ("Зенит").

Наир Тикнизян (ЦСКА).

Полузащитники

Константин Марадишвили (ЦСКА).

Данил Глебов ("Ростов").

Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — "Локомотив").

Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — "Рубин").

Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — "Краснодар").

Александр Ломовицкий ("Арсенал", Тула).

Наиль Умяров ("Спартак").

Нападающие

Федор Чалов (ЦСКА).

Вячеслав Грулев ("Динамо").

Ранее молодёжная сборная России вышла в финальный турнир Евро-2021.