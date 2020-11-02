Опубликован состав молодёжной сборной России на ноябрьские матчи
Российский футбольный союз (РФС) назвал состав на матчи молодёжной команды против сборных Венгрии и Словении. Обе игры россияне проведут на выезде в ноябре.
Состав молодёжной сборной России
Вратари
- Денис Адамов ("Краснодар").
- Александр Максименко ("Спартак").
- Иван Ломаев ("Крылья Советов").
Защитники
- Никита Калугин ("Сочи").
- Павел Маслов ("Спартак").
- Алексей Татаев ("Млада Болеслав", Чехия).
- Станислав Магкеев ("Локомотив").
- Артем Голубев ("Уфа").
- Данил Степанов ("Ротор").
- Данил Круговой ("Зенит").
- Наир Тикнизян (ЦСКА).
Полузащитники
- Константин Марадишвили (ЦСКА).
- Данил Глебов ("Ростов").
- Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — "Локомотив").
- Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — "Рубин").
- Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — "Краснодар").
- Александр Ломовицкий ("Арсенал", Тула).
- Наиль Умяров ("Спартак").
Нападающие
- Федор Чалов (ЦСКА).
- Вячеслав Грулев ("Динамо").
Ранее молодёжная сборная России вышла в финальный турнир Евро-2021.