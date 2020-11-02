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Мостовой: "У ЦСКА хорошие шансы и в чемпионате, и в Лиге Европы"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с "Правдой.Ру" оценил выступления ЦСКА, который возглавил турнирную таблицу РПЛ. Армейцы после октябрьского перерыва на матчи сборных одержали три победы в чемпионате России и дважды сыграли вничью в Лиге Европы.

Мостовой: "У ЦСКА хорошие шансы и в чемпионате, и в Лиге Европы"

По мнению Мостового, у ЦСКА всё в порядке с составом, а также физической готовностью футболистов. У других участников еврокубков так не получается.

"Многие команды задействованы в Лиге чемпионов и потрёпаны составом. "Краснодар" — вообще беда, "Локомотив" — тоже, "Зенит" — вроде "накушался", плюс травмы основных игроков. Хотя ЦСКА тоже в Европе играет, но у них, как мне кажется, состав намного моложе, и футболисты себя хорошо проявляют, что не удаётся в других командах. Например, в сравнении с "Краснодаром".

Почему мы сейчас возвращаемся на тему "Краснодара", когда все время кричали лозунг даже главного президента, что мы играем со своими воспитанниками. Как оказалось, как только травмы получили все иностранные футболисты, своих воспитанников что-то не видно, сразу беда началась в команде — и проигрывают, и не выигрывают.

Всё заключается в качестве футболистов. ЦСКА действительно играет неплохо. Физическое состояние меня еще немножко удивляет: на фоне других команд можно сказать, что в таком же графике играют, но они физически выглядят лучше остальных. С чем это связано? Наверное, это вопрос к руководству ЦСКА. Может быть, у них что-то в тренировочном процессе по-другому идёт, может быть, действительно из-за того, что команда совсем молодая, восстанавливаются легче. И основные звезды, которые решают много, ещё в порядке. Тот же Влашич уже сколько игр то забивает, то отдаёт, то приносит победу", — сказал экс-полузащитник.

По словам Мостового, ЦСКА не будет делать ставку на один турнир. Армейцы будут стараться выступать с максимальным результатом и в РПЛ, и в Лиге Европы.

"В таких ситуациях никто не будет чем-то размениваться. Как многие говорят, что давайте там отдадим, чтобы легче было потом. Например, как "Спартак", в том чемпионате занял седьмое место — хуже некуда, поэтому в этом чемпионате он идёт наверху. Ясно, что он нигде не задействован. Но у них и скамейка на два состава. У ЦСКА шансы хорошие и в чемпионате, и в Лиге Европы. Потому что у них довольно спокойная группа, в которой они спокойно могут играть", — заявил Мостовой.

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