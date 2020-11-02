Семь футболистов "Зенита" получили вызов в сборную России
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на ноябрьский сбор. Он начнётся восьмого числа в Новогорске.
В составе команды семь футболистов из "Зенита" — наибольшее представительство в сборной. Всего вызваны 28 игроков. Ещё шестеро попали в резерв, из которого могут попасть в команду в случае необходимости.
Сборная России в ноябре проведёт три матча:
- 12 ноября. Молдавия — Россия.
- 15 ноября. Турция — Россия.
- 18 ноября. Сербия — Россия.
Состав сборной России
Вратари:
- Антон Шунин ("Динамо").
- Маринато Гилерме ("Локомотив").
- Матвей Сафонов ("Краснодар").
Защитники:
- Георгий Джикия ("Спартак").
- Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА).
- Роман Евгеньев ("Динамо").
- Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — "Зенит").
- Фёдор Кудряшов ("Антальяспор" Турция).
- Андрей Семёнов ("Ахмат").
- Игорь Смольников ("Краснодар").
Полузащитники:
- Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — "Зенит").
- Роман Зобнин ("Спартак").
- Алексей Ионов ("Краснодар").
- Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА).
- Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба — "Динамо").
- Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия).
- Антон Миранчук ("Локомотив").
- Денис Черышев ("Валенсия", Испания).
Нападающие:
- Артем Дзюба ("Зенит").
- Антон Заболотный ("Сочи").
- Александр Соболев ("Спартак")
Резерв:
- Сослан Джанаев ("Сочи").
- Александр Жиров ("Зандхаузен", Германия).
- Зелимхан Бакаев ("Спартак").
- Юрий Газинский ("Краснодар").
- Владислав Игнатьев, Фёдор Смолов (оба — "Локомотив").