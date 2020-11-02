Семь футболистов "Зенита" получили вызов в сборную России

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на ноябрьский сбор. Он начнётся восьмого числа в Новогорске.

В составе команды семь футболистов из "Зенита" — наибольшее представительство в сборной. Всего вызваны 28 игроков. Ещё шестеро попали в резерв, из которого могут попасть в команду в случае необходимости.

Сборная России в ноябре проведёт три матча:

12 ноября. Молдавия — Россия.

15 ноября. Турция — Россия.

18 ноября. Сербия — Россия.

Состав сборной России

Вратари:

Антон Шунин ("Динамо").

Маринато Гилерме ("Локомотив").

Матвей Сафонов ("Краснодар").

Защитники:

Георгий Джикия ("Спартак").

Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА).

Роман Евгеньев ("Динамо").

Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — "Зенит").

Фёдор Кудряшов ("Антальяспор" Турция).

Андрей Семёнов ("Ахмат").

Игорь Смольников ("Краснодар").

Полузащитники:

Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — "Зенит").

Роман Зобнин ("Спартак").

Алексей Ионов ("Краснодар").

Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА).

Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба — "Динамо").

Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия).

Антон Миранчук ("Локомотив").

Денис Черышев ("Валенсия", Испания).

Нападающие:

Артем Дзюба ("Зенит").

Антон Заболотный ("Сочи").

Александр Соболев ("Спартак")

Резерв: