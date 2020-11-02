Голевая засуха Месси продолжается три месяца

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси не может забить гол с игры с 8 августа. Тогда нападающий отправил мяч в ворота "Наполи" в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

С того момента Месси отыграл в девяти матчах за "Барселону" и двух за сборную Аргентины, в которых четыре раза забил пенальти.

Месси имеет шанс прервать свою неудачную серию уже на этой неделе — "Барселона" до матчей сборных проведёт домашние игры в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.