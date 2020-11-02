Деспотович, Йович и Тадич попали в заявку сербов на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Сербии назвал заявку команды на ноябрьские матчи против команд Венгрии и России. В список попал нападающий "Рубина" Джордже Деспотович.

Серб третий год выступает в РПЛ. Ранее он два сезона провёл за "Оренбург" (47 матчей, 14 голов), а сейчас играет в Казани. В 13 матчах сезона он забил шесть мячей.

Также в заявке присутствуют известные в Европе футболисты — Душан Тадич из "Аякса", Лука Йович из "Реала" или Сергей Милинкович-Савич из "Лацио".

Сборная России сыграет против сербов 18 ноября. Команда Черчесова лидирует в группе, набрав восемь очков. Сербия замыкает квартет с двумя очками.