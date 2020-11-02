Тульский "Арсенал" ведёт переговоры с Парфёновым

Тульский "Арсенал" нашёл замену главному тренеру Сергею Подпалому. Команда ведёт переговоры с Дмитрием Парфёновым, ранее тренировавшим "Урал". Он может стать рулевым "канониров" уже на этой неделе, сообщает "СЭ".

"Арсенал" в 13-ти турах чемпионата России набрал 12 очков. Команда расположилась в зоне переходных матчей турнирной таблицы РПЛ.

Ранее Парфёнов тренировал "Текстильщик", "Тосно" и "Урал". Он стал обладателем кубка России вместе с тосненцами. Клуб из Екатеринбурга тренер покинул в июле 2020 года.