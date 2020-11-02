"Клуж" пригрозил бойкотом чемпионата Румынии из-за судейства

"Клуж" объявил о бойкоте следующего тура чемпионата Румынии. Команда не выйдет на игру против "Арджеша" в знак протеста против судейства, сообщает Transilvania Reporter.

В прошлом туре чемпионата Румынии "Клуж" проиграл "Газ-Метану" со счётом 1:2. Арбитры встречи не назначили два пенальти в ворота соперника "Клужа", а также не засчитали гол команды.

После игры директор "Клужа" сообщил, что владелец команды принял решение бойкотировать следующий тур и не ехать на матч в Питешти. Главный тренер команды Дан Петреску заявил о намерении покинуть "Клуж" из-за скандала.