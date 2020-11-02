Нурмагомедов назвал Махачева "следующим королём лёгкого веса"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов оценил шансы спортсменов на лидерство в лёгком дивизионе UFC. По его мнению, следующим чемпионом станет Ислам Махачев, который является членом его команды.

"Следующий король лёгкого веса", — написал Нурмагомедов в Instagram под фото Махачева.

Махачев выступает в UFC с мая 2015 года. В восьми поединках он одержал семь побед. 15 ноября россиянин выйдет в октагон против бразильца Рафаэла дос Аньоса. Бой возглавит турнир UFC Las Vegas 14.

Ранее Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. На данный момент он возглавляет сводный рейтинг организации.