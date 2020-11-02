Киевскому "Динамо" из-за коронавируса в Лиге чемпионов не помогут сразу шесть футболистов. 4 ноября украинская команда встретится с "Барселоной" на выезде.
"Ковид" нашли у ассистента главного тренера киевлян Эмила Караса, четырёх работников клуба и шести игроков:
Все игроки находятся на самоизоляции. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Киевский клуб в первых двух турах Лиги чемпионов набрал одно очков - команда на своём поле проиграла "Ювентусу" (0:2) и сыграла вничью с "Ференцварошем" (1:1).
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.