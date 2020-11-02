Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал о том, кого считает своим самым сильным соперником. Бывший чемпион UFC провёл 26 поединков, в которых одержал 22 победы.
По словам Макгрегора, сложнее всего ему было против Нэйта Диаса. Бойцы провели два поединка. В первом удушающим приёмом победил Диас, во втором судьи отдали победу ирландцу.
"Кто был самым сильным? Нейт Диас. Зомби с Западного побережья", — написал Макгрегор в Twitter.
Вместе с тем, ирландец назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим в смешанных единоборствах сейчас. В октябре 2018 года россиянин победил Макгрегора удушающим приёмом в четвёртом раунде.
"Феноменальный боец. Сейчас он лучший в этом спорте. Однако у меня есть ответ, и они его знают", — написал Макгрегор.
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